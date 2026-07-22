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22 июля, 22:30

Общество

Владельцам собак, напавших на людей, может грозить штраф или уголовное наказание

Владельцам собак, напавших на людей, может грозить штраф или уголовное наказание

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Владельцам собак, напавших на людей, может грозить административная или уголовная ответственность. За нарушение правил содержания или выгула животных, которое привело к вреду, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Если здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, дело могут квалифицировать по статье 118 УК РФ, а при доказанном умысле наказание будет строже. Кроме того, владельца могут обязать возместить расходы на лечение, восстановление и поврежденное имущество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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