22 июля, 22:30Общество
Владельцам собак, напавших на людей, может грозить штраф или уголовное наказание
Владельцам собак, напавших на людей, может грозить административная или уголовная ответственность. За нарушение правил содержания или выгула животных, которое привело к вреду, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
Если здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, дело могут квалифицировать по статье 118 УК РФ, а при доказанном умысле наказание будет строже. Кроме того, владельца могут обязать возместить расходы на лечение, восстановление и поврежденное имущество.
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