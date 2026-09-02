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02 сентября, 06:25

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"Новости дня": Московский зоопарк перешел на осеннее расписание

"Новости дня": Московский зоопарк перешел на осеннее расписание

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Московский зоопарк перешел на осеннее расписание. Находиться на его территории можно будет с 07:30 до 20:00, зайти в зоопарк можно до 19:00. Для гостей работают несколько входов: центральный, у Детского зоопарка, возле станции метро "Баррикадная".

В будние и выходные дни открываются дополнительные входы у пешеходного моста, у павильона с большими пандами, у вольера серых волков и со стороны Московского планетария.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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