Маршруты трамваев изменятся у Курского вокзала 6 сентября

Во время Парада трамваев 6 сентября изменятся маршруты общественного транспорта у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского. С 08:00 до 12:00 трамвай № 2 будет ходить от 3-й Владимирской улицы до метро "Авиамоторная", № 4 от метро "Бульвар Рокоссовского" до Лефортовского моста, а № 32 от метро "Партизанская" через Андроньевскую площадь и Абельмановскую Заставу до метро "Пролетарская".

С 12:00 до 18:00 трамвай № 2 вместо метро "Площадь Ильича" и улицы Сергия Радонежского будет следовать через Красноказарменную и Волочаевскую улицы. Пассажирам рекомендуют воспользоваться метро и МЦД. На шоссе Энтузиастов можно пересесть на трамваи № 12, 38 и 46, а также автобус м6.

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