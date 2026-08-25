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25 августа, 07:15

Транспорт

Продажи электромобилей выросли на 9% в России

Продажи электромобилей выросли на 9% в России

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За 7 месяцев 2026 года в России продано более 6 тысяч новых электромобилей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Продажи гибридов выросли на 80%, до 62 тысяч машин. Спрос на электрические и гибридные автомобили продолжает расти, в том числе на вторичном рынке.

В Москве сейчас работает 1 300 зарядных станций, что на 15% больше, чем год назад. Владельцам электромобилей предоставляют освобождение от транспортного налога, бесплатную парковку и свободный проезд по платным трассам. При этом обслуживание электромобиля имеет особенности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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