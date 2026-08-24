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24 августа, 06:30

Транспорт

В России вырос спрос на зарядки для электрокаров

В России вырос спрос на зарядки для электрокаров

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В России вырос спрос на зарядки для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейсов, продажи таких товаров выросли на 120% по сравнению с прошлым годом. В их число входят зарядные станции, кабели, разъемы и переходники.

Автодилеры также отмечают рост продаж гибридных автомобилей. По их данным, за 2025 год в России продали около 13–15 тысяч таких машин, а в 2026 году показатель уже превысил 30 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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