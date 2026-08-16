"Новости дня": на ночной маршрут Н2 выйдут современные электробусы

На ночной маршрут Н2 выйдут современные электробусы. Рейс идет от станции метро "Китай-город" и тянется через девять районов до Беловежской улицы на западе столицы.

Теперь этот большой путь пассажиры будут преодолевать с максимальным удобством. В салоне электробусов всегда комфортная температура благодаря климат-контролю, а также есть разъемы для зарядки телефонов. Для тех, кто едет с багажом, коляской или велосипедом, предусмотрена просторная площадка.

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