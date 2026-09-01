Москва запустила 32 новых маршрута электробусов за полгода

За первое полугодие 2026 года в Москве запустили 32 новых маршрута электробусов. Сегодня в столице работает более 3 100 таких машин российского производства. Московскому электробусу 1 сентября исполнилось 8 лет.

Ежедневно на электробусах совершается более 1,2 миллиона поездок. Весной 2026 года их число достигло 1 миллиарда. Электробусы работают на 12 площадках Мосгортранса, для их зарядки используются ультрабыстрые станции, на которых пополнение батареи занимает от 6 до 15 минут.

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