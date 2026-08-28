Собянин: до конца года в Москве завершится строительство новой трамвайной линии

До конца 2026 года в Москве завершат строительство новой трамвайной линии по шоссе Энтузиастов. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам Собянина, рельсовый транспорт Москвы переживает эпоху бурного развития. В городе открыт новый городской вокзал Москва-Сити на МЦД-1. Он объединил станции МЦК, первого и четвертого диаметров и станцию Филевской линии метро.

Также продолжается комплексная программа модернизации железнодорожных вокзалов. Уже модернизирован Ленинградский вокзал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.