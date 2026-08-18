Сергей Собянин рассказал о развитии сети современных электродепо

Почти 7 тысяч вагонов обслуживают в 23 депо столичного метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге. По словам мэра, в ближайшие годы в Москве построят еще три депо – "Бирюлевское", "Троицкое" и "Новорижское".

Всего с 2011 года в столице возвели и реконструировали 14 таких объектов. В августе 2025 года открылось первое в ТиНАО депо "Столбово". Сейчас оно обслуживает Троицкую линию, парк которой на 100% состоит из поездов "Москва-2024". После ввода депо "Троицкое" в 2029 году "Столбово" переключится на Сокольническую линию.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.