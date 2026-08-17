Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Более 400 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД-3 за 3 года, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Он также отметил, что третий диаметр стал одним из самых популярных маршрутов столичного транспорта. Сегодня по нему совершают до 490 тысяч поездок в день.

Линия длиной 85 километров связала Зеленоград и Раменское, объединив десятки районов Москвы и Подмосковья. На маршруте курсируют современные поезда: "Иволги", "Ласточки" и "Корольки". В них тихо, а в часы пик составы приезжают каждые 5–7 минут.

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