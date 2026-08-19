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19 августа, 22:15

Общество

Юрист напомнила об ответственности за продажу нелегального топлива

Юрист напомнила об ответственности за продажу нелегального топлива

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За продажу топлива без необходимых разрешений предусмотрена ответственность, напомнила юрист Нарэ Лукашова.

По ее словам, для граждан и индивидуальных предпринимателей штраф может составлять 2,5 тысячи рублей. При систематической продаже топлива в большом объеме и участии организованной группы лиц, которые не зарегистрированы ни как ИП, ни как юридическое лицо, может наступить уголовная ответственность.

В таком случае наказание может включать до 5 лет лишения свободы, конфискацию имущества, а также штраф в размере 1% от полученной выручки, но не менее 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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