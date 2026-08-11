Жители Щелковского района пожаловались на платный шлагбаум на дороге к жилым домам. По их словам, в апреле 2026 года собственником дороги стал индивидуальный предприниматель, после чего проезд перекрыли и начали взимать плату.

Собственник участка заявил, что существует альтернативная дорога, но она также проходит через принадлежащую ему землю. Он предложил жителям оформить платный сервитут.

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