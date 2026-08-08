08 августа, 14:30Общество
Москвичам рассказали, где покупать арбузы и дыни
В Москве начался активный сезон продажи бахчевых культур. Покупать их лучше в магазинах, на рынках и официальных бахчевых развалах. Торговые точки вдоль автомагистралей лучше обходить стороной.
Официальные торговые точки уже открылись по многим адресам, включая Измайловский бульвар, Пролетарский проспект, Борисовский проезд, Борисовские пруды, Соколиную Гору, а также улицы Вешняковскую, Рабочую, Чертановскую, Ялтинскую и 1-ю Аэропортовскую.
Как выбрать спелый арбуз и правильно его хранить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.