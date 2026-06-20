Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 12:55

Общество

"Выбор Рыбова": пельмени

"Выбор Рыбова": пельмени

День открытых дверей стартовал в колледжах Москвы

"Новости дня": новый порядок выдачи медсправок вступит в силу в России с 1 сентября

Медведицу Майку спецрейсом доставили в Москву из Приморья

Короткие дожди пройдут в Москве 20 июня

"Качество жизни": врач рассказала о головной боли

Программу изучения арабского языка утвердили в школах России

Москвичи стали чаще арендовать вещи вместо покупки

Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала в России

Болотная площадь стала новой локацией для регистрации брака

Пельмени присутствуют в рационе питания практически ежедневно, однако далеко не все известно об этом продукте. Что представляет собой "ручная лепка" и кому на самом деле принадлежат руки, которые их лепят?

Категории пельменей от "А" до "Г": в каких из них содержится избыточное количество мяса, а в каких оно отсутствует полностью? Почему замороженные пельмени могут представлять опасность? И как правильно варить пельмени с точки зрения кулинарной науки?

Об этом – в программе "Выбор Рыбова".

Читайте также
Программа: Выбор Рыбова
обществоедавидеоЕвгений Рыбов

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика