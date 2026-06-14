Врач Фельдбуш посоветовала применять правило "60/60" при использовании наушников

Знаменитости и инфлюенсеры все чаще стали появляться на публике с проводным вариантом наушников. Среди аргументов в его пользу – наибольшая безопасность для здоровья. Так ли это на самом деле и чем в целом грозит прослушивание музыки в наушниках, разбиралась Москва 24.

От грибковой инфекции до полной потери слуха

Трендом 2026 года стало возвращение к проводным наушникам, которым отдают все большее предпочтение знаменитости и блогеры. Среди причин называют банальную ностальгию по нулевым и удобство: такой вариант не разрядится в неподходящий момент, не потеряется, а также передает звук с нулевой задержкой. Также многие опасаются электромагнитного поля, которое якобы создают Bluetooth-устройства при работе, тем более в непосредственной близости от головы.

Однако врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с Москвой 24 отметил, что на здоровье не влияет способ подключения наушников к гаджетам, потому что магнитные волны от таких мобильных аксессуаров не опаснее волн от других устройств.





Иван Лесков врач-отоларинголог Если бы электромагнитные волны от наушников способны были убивать или вызвать тяжелое заболевание, пользоваться техникой оказалось бы опасно в целом.

Лесков добавил, что множество медицинских аппаратов, например слуховые, тоже создают магнитное поле, при этом являются абсолютно безвредными.

Однако врач отоларинголог-фониатр, речевой, вокальный фонопед Галина Улезько в разговоре с Москвой 24 добавила, что наушники работают как приемники радиосигнала, соединяясь со смартфоном в радиусе 10–12 метров. Поэтому при длительном использовании и стечении определенных личных обстоятельств такой мобильный аксессуар может привести к онкологическими проблемами – например, раку щитовидной железы или головного мозга.

"Отдельные исследования указывают на возможный повышенный риск от использования гаджетов с электромагнитным излучением у людей с определенной генетической предрасположенностью: наследственностью, доброкачественными образованиями и неблагоприятными условиями труда", – рассказала эксперт.

При этом периодическое использование беспроводных наушников в быту здоровью не угрожает. Эксперт также отметила, что излучение от них находится на низком уровне и коэффициент поглощения электромагнитных волн организмом остается ниже границы стандартов безопасности.

По словам специалиста, большее влияние на здоровье оказывает не наличие или отсутствие провода, а тип самих наушников. Самыми безопасными можно считать мониторные, которые часто используют в студиях звукозаписи: они исключают нагрузку на слуховой нерв, а также меньше препятствуют прохождению воздуха. Также такая разновидность популярного гаджета исключает инфицирование внутри ушной раковины.

В свою очередь, наушники-вкладыши и наушники-затычки при наличии микротравмы в ухе могут стать причиной грибкового поражения, если вредная микрофлора с устройства попадет на кожу. Также неаккуратное использование таких вариантов грозит отомикозом (грибковое инфекционное воспаление наружного или среднего уха), наружным отитом (бактериальное воспаление кожи наружного слухового прохода) и нейросенсорной тугоухостью (нарушение слуха, вызванное отмиранием клеток слухового нерва), предостерегла врач.





Галина Улезько отоларинголог-фониатр, речевой, вокальный фонопед Также постоянное фоновое раздражение с помощью наушников приводит к перегрузке нервной системы и нагрузке на ретикулярную формацию головного мозга, отвечающую за баланс возбуждения и торможения нервной системы.

Еще одна распространенная проблема при использовании наушников – "болезнь звукорежиссера". Постоянное воздействие высоких уровней звукового давления и неречевых диапазонов создает серьезные риски и со временем может привести к ослаблению слуха или его потере, тиннитусу (шуму в ушах), образованию рубцов на барабанной перепонке и раннему склерозу слуховых косточек, отметила врач.

"В норме барабанная перепонка в ухе работает как мембрана, которая колеблется под воздействием воздуха снаружи вовнутрь и обратно. Когда человек сидит в наушниках, то на нее оказывает влияние только односторонняя звуковая волна без гармоничного выравнивания звукового давления наружу. Если это наушники-затычки, то движение перепонки и звуковое давление блокируются еще больше", – добавила эксперт.

Проблема в громкости

В свою очередь, врач-отоларинголог Татьяна Фельдбуш рассказала Москве 24, что основная проблема состоит в громкости звука и привычке использовать наушники часами.





Татьяна Фельдбуш врач-отоларинголог И проводные, и беспроводные при высокой громкости могут со временем повышать риск снижения слуха и появления шума или звона в ушах.

По словам эксперта, прослушивание музыки на громкости свыше 85 децибел будет иметь негативные последствия для здоровья. Особенно опасно это делать в местах с повышенным шумом: в общественном транспорте, самолете или спортзале, когда для того, чтобы перекрыть гул вокруг, приходится увеличивать мощность звука в гаджете.

В качестве ориентира при настройке громкости можно использовать простые правила: после прослушивания не должно быть звона в органах слуха и контент в наушниках не должен быть слышен окружающим. Врач также посоветовала придерживаться правила "60/60": слушать не дольше 60 минут подряд и использовать не больше 60% громкости от максимальной.

"Если приходится долго работать в наушниках, удобнее и безопаснее использовать полноразмерные модели или наушники с шумоподавлением – с ними обычно не хочется делать звук слишком громким", – добавила эксперт.

Фельдбуш отметила, что при частом использовании наушники могут привести к появлению серных пробок, которые способны вызвать заложенность и снижение слуха.

"Если появились зуд, боль, выделения, заложенность или снижение слуха – стоит показаться врачу", – отметила специалист.

Важно не забывать очищать наушники каждый раз перед использованием. Для этого пойдут обычные антисептические салфетки, заключила отоларинголог.

