Врач Фельдбуш посоветовала применять правило "60/60" при использовании наушников

Знаменитости и инфлюенсеры все чаще стали появляться на публике с проводным вариантом наушников. Среди аргументов в его пользу – наибольшая безопасность для здоровья. Так ли это на самом деле и чем в целом грозит прослушивание музыки в наушниках, разбиралась Москва 24.
От грибковой инфекции до полной потери слуха
Трендом 2026 года стало возвращение к проводным наушникам, которым отдают все большее предпочтение знаменитости и блогеры. Среди причин называют банальную ностальгию по нулевым и удобство: такой вариант не разрядится в неподходящий момент, не потеряется, а также передает звук с нулевой задержкой. Также многие опасаются электромагнитного поля, которое якобы создают Bluetooth-устройства при работе, тем более в непосредственной близости от головы.
Однако врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с Москвой 24 отметил, что на здоровье не влияет способ подключения наушников к гаджетам, потому что магнитные волны от таких мобильных аксессуаров не опаснее волн от других устройств.
Лесков добавил, что множество медицинских аппаратов, например слуховые, тоже создают магнитное поле, при этом являются абсолютно безвредными.
Однако врач отоларинголог-фониатр, речевой, вокальный фонопед Галина Улезько в разговоре с Москвой 24 добавила, что наушники работают как приемники радиосигнала, соединяясь со смартфоном в радиусе 10–12 метров. Поэтому при длительном использовании и стечении определенных личных обстоятельств такой мобильный аксессуар может привести к онкологическими проблемами – например, раку щитовидной железы или головного мозга.
"Отдельные исследования указывают на возможный повышенный риск от использования гаджетов с электромагнитным излучением у людей с определенной генетической предрасположенностью: наследственностью, доброкачественными образованиями и неблагоприятными условиями труда", – рассказала эксперт.
При этом периодическое использование беспроводных наушников в быту здоровью не угрожает. Эксперт также отметила, что излучение от них находится на низком уровне и коэффициент поглощения электромагнитных волн организмом остается ниже границы стандартов безопасности.
По словам специалиста, большее влияние на здоровье оказывает не наличие или отсутствие провода, а тип самих наушников. Самыми безопасными можно считать мониторные, которые часто используют в студиях звукозаписи: они исключают нагрузку на слуховой нерв, а также меньше препятствуют прохождению воздуха. Также такая разновидность популярного гаджета исключает инфицирование внутри ушной раковины.
В свою очередь, наушники-вкладыши и наушники-затычки при наличии микротравмы в ухе могут стать причиной грибкового поражения, если вредная микрофлора с устройства попадет на кожу. Также неаккуратное использование таких вариантов грозит отомикозом (грибковое инфекционное воспаление наружного или среднего уха), наружным отитом (бактериальное воспаление кожи наружного слухового прохода) и нейросенсорной тугоухостью (нарушение слуха, вызванное отмиранием клеток слухового нерва), предостерегла врач.
Еще одна распространенная проблема при использовании наушников – "болезнь звукорежиссера". Постоянное воздействие высоких уровней звукового давления и неречевых диапазонов создает серьезные риски и со временем может привести к ослаблению слуха или его потере, тиннитусу (шуму в ушах), образованию рубцов на барабанной перепонке и раннему склерозу слуховых косточек, отметила врач.
"В норме барабанная перепонка в ухе работает как мембрана, которая колеблется под воздействием воздуха снаружи вовнутрь и обратно. Когда человек сидит в наушниках, то на нее оказывает влияние только односторонняя звуковая волна без гармоничного выравнивания звукового давления наружу. Если это наушники-затычки, то движение перепонки и звуковое давление блокируются еще больше", – добавила эксперт.
Проблема в громкости
В свою очередь, врач-отоларинголог Татьяна Фельдбуш рассказала Москве 24, что основная проблема состоит в громкости звука и привычке использовать наушники часами.
По словам эксперта, прослушивание музыки на громкости свыше 85 децибел будет иметь негативные последствия для здоровья. Особенно опасно это делать в местах с повышенным шумом: в общественном транспорте, самолете или спортзале, когда для того, чтобы перекрыть гул вокруг, приходится увеличивать мощность звука в гаджете.
В качестве ориентира при настройке громкости можно использовать простые правила: после прослушивания не должно быть звона в органах слуха и контент в наушниках не должен быть слышен окружающим. Врач также посоветовала придерживаться правила "60/60": слушать не дольше 60 минут подряд и использовать не больше 60% громкости от максимальной.
"Если приходится долго работать в наушниках, удобнее и безопаснее использовать полноразмерные модели или наушники с шумоподавлением – с ними обычно не хочется делать звук слишком громким", – добавила эксперт.
Фельдбуш отметила, что при частом использовании наушники могут привести к появлению серных пробок, которые способны вызвать заложенность и снижение слуха.
"Если появились зуд, боль, выделения, заложенность или снижение слуха – стоит показаться врачу", – отметила специалист.
Важно не забывать очищать наушники каждый раз перед использованием. Для этого пойдут обычные антисептические салфетки, заключила отоларинголог.