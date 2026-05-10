Эксперт Симуран: техника "нулевого эпизода" поможет побороть сериальную зависимость

Просмотр сериала – это увлекательное занятие, которое сильно затягивает, однако чрезмерное погружение может негативно отразиться на отношениях с окружающими, бытовых задачах и даже карьере, рассказали психологи. О том, как не попасть в замкнутый круг, – в материале Москвы 24.

"Выжигает отношения"

В увлечении сериалами нет ничего плохого, если уметь контролировать потраченное на них время. По минутам и часам, проведенным за просмотром, можно понять, есть зависимость или нет, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам Посмотреть одну или две серии в день, но при этом выполнить все обязательные бытовые и рабочие задачи – это нормально. Допустимым будет считаться даже просмотр целого сезона залпом пару раз в год, например, в отпуске или на длительных выходных. Однако, если вместо работы и общения с близкими человек ежедневно тратит часы напролет на сериал – это уже зависимость.

Побег от реальности в сюжетные линии – это психологическая защита от боли, которая может возникать при потребности в эмоциях, поддержке или контакте, отметила эксперт.

"При просмотре зритель может ассоциировать себя с определенным персонажем, который ему нравится, и попробовать мысленно прожить будто бы другую жизнь. Ему удобнее и проще погрузиться в вымышленный мир, чем решать проблемы с членами семьи или на работе", – рассказала психолог.

Сериал также может вызвать зависимость из-за своего терапевтического эффекта – он снимает тревогу и напряжение: временно успокаивает боль и дает передышку, указала Метелина.

"Побег в сериальную реальность ухудшает качество жизни, потому что вместо решения насущных проблем, человек бездействует", – подчеркнула специалист.

В свою очередь, психолог-психотерапевт Владмира Симуран в беседе с Москвой 24 указала на такой феномен, как "нарративная кома", когда реальная жизнь начинает восприниматься как рекламная пауза между эпизодами.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Человек больше переживает за любимых героев, чем из-за трагических моментов в собственной жизни. Также зависимый начинает ожидать клиффхэнгеры (резкий поворот сюжета) в собственной жизни, то есть надеется, что нечто важное и интересное произойдет само.

Есть и другая крайность, когда зависимый от сериалов перестает быть пассивным зрителем и начинает инсценировать реальность. Например, может спровоцировать скандал ради драмы в отношениях или совершить необдуманные поступки ради того самого "поворота сюжета", отметила Симуран.

По словам эксперта, зависимость от сериала может отразиться на отношениях с партнером и окружающими из-за так называемой "сравнительной девальвации реальности" или "синдрома импортированного идеала" – когда экранный образ перестает быть просто вымыслом, а становится внутренним мерилом, которым человек оценивает реальных людей вокруг.

"Этот диссонанс буквально выжигает отношения: живые люди неизбежно проигрывают "идеальным" персонажам, потому что они неудобные, непредсказуемые, с неприятным запахом изо рта по утрам. А персонаж всегда в пользу зрителя: его недостатки – это сюжетно оправданные "изюминки", – рассказала эксперт.

При этом сериальная зависимость может разрушить и профессиональную жизнь.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Подмена идентичности заканчивается трагическим одиночеством. Сначала рушатся отношения с партнером (не дотягивает), потом с друзьями (слишком приземленные), потом с работой (недостаточно кинематографичная).

Кроме того, подобное систематическое времяпрепровождение может обернуться фрагментацией автобиографической памяти, когда сюжетные перипетии запомнились лучше, чем события из собственной жизни, добавила Симуран.

"В итоге к 40–50 годам человек смотрит назад и видит не свои воспоминания, а мешанину из клиффхэнгеров. Это экзистенциальный ужас – понимать, что твоя жизнь была зрительским залом для чужих историй", – отметила специалист.

Эксперт указала, что у детей зависимость от сериала развивается еще жестче – ребенок теряет способность к спонтанному выполнению действий, например, игре. Кроме того, из-за возможности отказаться от чего-то скучного – переключить серию – у него не формируется нейронная связка "усилие-награда".

"Такой ребенок в школе, столкнувшись со сложной задачей, не будет в нее вгрызаться", – заключила психолог

Снять свой сериал

С точки зрения нейробиологии, сериалы работают за счет дофаминовых систем (вознаграждение). В норме дофамин должен выделяться не на награду, а на предвкушение и на преодоление препятствия к награде, рассказала психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

В сериале же за счет сюжетных поворотов и резких обрывов повествования мозг фиксирует разрыв между ожидаемым и реальным. Дофаминовая система получает сигнал о необходимости исправить неопределенность, и человек ради получения удовольствия выбирает включить следующую серию.

Психотерапевт порекомендовала начать борьбу с зависимостью от сериалов с техники "нулевого эпизода", которая основывается не на полном запрете, а на осознанности. Например, медленно посмотреть только заставку, вслушиваясь в звуки, чтобы разорвать цикл автоматизма, и только потом включить сам сериал.

Затем стоит попробовать создать экранизацию собственной жизни. Можно начать писать сценарий дня с закадровым голосом. Если речь идет о ребенке, то его проще отвлечь от сериала с помощью игрушек, добавила Симуран.

В момент совместного просмотра в кульминации можно поставить на паузу и спросить малыша: "А что бы ты сделал сейчас иначе? Убежал бы или спрятался?". Если ребенок не может ответить, то стоит перенести плоский экран в объемное физическое пространство, проиграв сцену в игрушках. Это развивает воображение и вовлекает в активное творческое действие, добавила психотерапевт.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт С зависимостью от мультиков бороться просто: дайте детям камеру. Пусть они снимут или нарисуют мультик. Они сами смогут быть творцами, а не просто потребителями.

Психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина также порекомендовала ограничить количество серий или время просмотра с помощью будильника. Можно попробовать отвлечь мозг на физическое действие: прогулку, занятие спортом или бытовые дела. Кроме того, вместо фонового сериального шума стоит ввести в привычку прослушивание музыки, а вместо расслабления перед сном – книгу.