Психолог Яушева: бесконтрольное применение метода "сдвига реальности" грозит психозом

Попытки мысленно покинуть реальный мир носят в психологии название "сдвиг реальности", или reality shifting. Речь не просто о фантазиях, а о состоянии, когда мозг создает убедительную внутреннюю симуляцию, рассказали эксперты. О том, чем он может быть опасен, а когда может помочь – в материале Москвы 24.

На выдуманный мир реагирует даже тело

Практика сдвига реальности – это попытка человека мысленно сбежать в выдуманный мир, когда визуализация становится такой глубокой и сильной, что начинает конкурировать с объективной реальностью, рассказала Москве 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, это не просто фантазия на определенную тему – это состояние, в котором мозг создает убедительную внутреннюю симуляцию, а тело начинает на нее реагировать. В момент мысленного "перемещения" в выдуманный мир меняется сердечный ритм, появляются ощущения тепла, дуновения ветра, даже чужого прикосновения.

Психотерапевт объяснила, что чаще всего человек погружается в это состояние по трем причинам. Первая – полное лишение контроля своей жизни (травма "золотой клетки"). Частым триггером становится невозможность реализовать базовую психологическую потребность в самодетерминации – способности самостоятельно выбирать путь своего развития.

Это грозит телесным или неврологическим проявлением из-за психологического стресса, например, может начаться нервный тик. Параллельно человек создает в голове собственную желаемую реальность, в которой он придумывает роль, позволяющую взять на себя всю ответственность, принимать решения и рисковать.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт С психоаналитической точки зрения, эта воображаемая идентичность выполняет функцию контроля над собственной жизнью: переживание авторства над значимыми исходами, заблокированное в актуальной жизни, восстанавливается в виртуальном пространстве.

Фантазия в этом случае помогает психике восстановить ощущение "я могу влиять на свою судьбу", подчеркнула эксперт.

Вторая причина – одиночество, когда выдуманная реальность замещает в голове сенсорный и эмоциональный голод. Человеку как тактильному существу жизненно необходимы прикосновения, тепло, ощущение близости, а когда этого не хватает, психика воссоздает объятия с помощью фантазии, отметила специалист.

Третьей причиной может стать сложная психическая травма. Человеческий мозг помогает сбежать от реальности, которая становится невыносимой из-за насилия, буллинга или утраты.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Сознание уходит в безопасное место, оставляя тело переживать то, что пережить целиком невозможно. На короткое время этот вымышленный мир – единственный способ не сломаться окончательно.

В целом эскапизм (уход от обыденной реальности) может стать как разрушением, так и мощной техникой самопомощи. Однако метод должен использоваться дозированно. Например, можно побыть в своем внутреннем мире несколько часов перед предстоящим стрессовым событием – это значительно снизит переживания, отметила Симуран.



Также фантазии помогают мозгу адаптироваться, если предстоит справиться с чем-то, вызывающим панику. Например, если есть боязнь публичных выступлений, то "сдвиг в реальность", где выступление прошло блестяще, поможет побороть волнение. Мозг в это время создаст необходимую нейронную связь, где выступление – это не стресс. Тогда новый поведенческий паттерн вполне может закрепиться и тревоги станет меньше, добавила специалист.

Поможет "заземление"

При правильном подходе метод "сдвига реальности" помогает побороть негативный детский опыт или травматическое событие, поделилась в беседе с Москвой 24 клинический психолог Дарья Яушева.





Дарья Яушева клинический психолог За основу берется реальный сценарий из жизни, далее человек меняет его так, чтобы ситуация стала управляемой. Задача в том, чтобы были удовлетворены эмоциональные потребности, оказавшиеся в дефиците в тех случаях. Это репарация пережитого опыта.

Создание безопасного места или сострадательной фигуры в голове поможет взрастить внутреннюю опору. Например, человек визуализирует определенные моменты и организует диалоги, чтобы справиться с внутренними конфликтами и негативным опытом, которые успели стать установкой, отметила эксперт.

"Но есть важный момент: в терапии всегда сохраняется метапозиция (наблюдение за собой со стороны). Человек осознает, что это образ, а не альтернативная реальность, то есть сохраняет двойной фокус", – добавила Яушева.

Она предупредила, что побег в вымышленную реальность может стать опасным, если его не контролировать, ведь со временем он превращается в обычное избегание. Стоит обратить внимание на свое состояние и зависимость от фантазий: может теряться чувство границы между вымыслом и реальностью, что грозит психозом (тяжелое психическое расстройство, характеризующееся потерей связи с реальностью, галлюцинациями и бредом), подчеркнула психолог.





Дарья Яушева клинический психолог Опасным звонком может служить усиление социальной изоляции, снижение способности к действию и усиление диссоциативных симптомов (нарушения интеграции сознания и памяти).

Специалист добавила, что в тяжелых случаях это может обернуться депрессивными состояниями, тревожными расстройствами, а также развитием зависимостей.

Вернуть контакт с реальностью поможет несколько техник. Одна из них – "5–4–3–2–1": нужно сосредоточиться и назвать 5 вещей вокруг, 4 вещи, которые можно потрогать, 3 звука и 2 запаха в помещении, а также назвать 1 вещь, которую можно попробовать на вкус. В момент очередного побега в вымышленный мир эта техника поможет вернуться обратно, отметила психолог.

Также помогают телесные техники, например дыхание "по квадрату": вдох, задержка, выдох, задержка. Каждый этап длится примерно 4 секунды. Кроме того, напряжение и расслабление мышц, а также любая физическая активность хорошо "заземляют", подытожила психолог.