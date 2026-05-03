Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Психолог Яушева: бесконтрольное применение метода "сдвига реальности" грозит психозом

Полет фантазии: чем грозит бесконтрольное применение метода "сдвига реальности"

Попытки мысленно покинуть реальный мир носят в психологии название "сдвиг реальности", или reality shifting. Речь не просто о фантазиях, а о состоянии, когда мозг создает убедительную внутреннюю симуляцию, рассказали эксперты. О том, чем он может быть опасен, а когда может помочь – в материале Москвы 24.

На выдуманный мир реагирует даже тело

Фото: 123RF.com/artcookstudio

Практика сдвига реальности – это попытка человека мысленно сбежать в выдуманный мир, когда визуализация становится такой глубокой и сильной, что начинает конкурировать с объективной реальностью, рассказала Москве 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, это не просто фантазия на определенную тему – это состояние, в котором мозг создает убедительную внутреннюю симуляцию, а тело начинает на нее реагировать. В момент мысленного "перемещения" в выдуманный мир меняется сердечный ритм, появляются ощущения тепла, дуновения ветра, даже чужого прикосновения.

Психотерапевт объяснила, что чаще всего человек погружается в это состояние по трем причинам. Первая – полное лишение контроля своей жизни (травма "золотой клетки"). Частым триггером становится невозможность реализовать базовую психологическую потребность в самодетерминации – способности самостоятельно выбирать путь своего развития.

Это грозит телесным или неврологическим проявлением из-за психологического стресса, например, может начаться нервный тик. Параллельно человек создает в голове собственную желаемую реальность, в которой он придумывает роль, позволяющую взять на себя всю ответственность, принимать решения и рисковать.

С психоаналитической точки зрения, эта воображаемая идентичность выполняет функцию контроля над собственной жизнью: переживание авторства над значимыми исходами, заблокированное в актуальной жизни, восстанавливается в виртуальном пространстве.
Владмира Симуран
психолог-психотерапевт

Фантазия в этом случае помогает психике восстановить ощущение "я могу влиять на свою судьбу", подчеркнула эксперт.

Вторая причина – одиночество, когда выдуманная реальность замещает в голове сенсорный и эмоциональный голод. Человеку как тактильному существу жизненно необходимы прикосновения, тепло, ощущение близости, а когда этого не хватает, психика воссоздает объятия с помощью фантазии, отметила специалист.

Третьей причиной может стать сложная психическая травма. Человеческий мозг помогает сбежать от реальности, которая становится невыносимой из-за насилия, буллинга или утраты.

Сознание уходит в безопасное место, оставляя тело переживать то, что пережить целиком невозможно. На короткое время этот вымышленный мир – единственный способ не сломаться окончательно.
Владмира Симуран
психолог-психотерапевт

В целом эскапизм (уход от обыденной реальности) может стать как разрушением, так и мощной техникой самопомощи. Однако метод должен использоваться дозированно. Например, можно побыть в своем внутреннем мире несколько часов перед предстоящим стрессовым событием – это значительно снизит переживания, отметила Симуран.

Также фантазии помогают мозгу адаптироваться, если предстоит справиться с чем-то, вызывающим панику. Например, если есть боязнь публичных выступлений, то "сдвиг в реальность", где выступление прошло блестяще, поможет побороть волнение. Мозг в это время создаст необходимую нейронную связь, где выступление – это не стресс. Тогда новый поведенческий паттерн вполне может закрепиться и тревоги станет меньше, добавила специалист.

Поможет "заземление"

Фото: 123RF.com/lanastock

При правильном подходе метод "сдвига реальности" помогает побороть негативный детский опыт или травматическое событие, поделилась в беседе с Москвой 24 клинический психолог Дарья Яушева.

За основу берется реальный сценарий из жизни, далее человек меняет его так, чтобы ситуация стала управляемой. Задача в том, чтобы были удовлетворены эмоциональные потребности, оказавшиеся в дефиците в тех случаях. Это репарация пережитого опыта.
Дарья Яушева
клинический психолог

Создание безопасного места или сострадательной фигуры в голове поможет взрастить внутреннюю опору. Например, человек визуализирует определенные моменты и организует диалоги, чтобы справиться с внутренними конфликтами и негативным опытом, которые успели стать установкой, отметила эксперт.

"Но есть важный момент: в терапии всегда сохраняется метапозиция (наблюдение за собой со стороны). Человек осознает, что это образ, а не альтернативная реальность, то есть сохраняет двойной фокус", – добавила Яушева.

Она предупредила, что побег в вымышленную реальность может стать опасным, если его не контролировать, ведь со временем он превращается в обычное избегание. Стоит обратить внимание на свое состояние и зависимость от фантазий: может теряться чувство границы между вымыслом и реальностью, что грозит психозом (тяжелое психическое расстройство, характеризующееся потерей связи с реальностью, галлюцинациями и бредом), подчеркнула психолог.

Опасным звонком может служить усиление социальной изоляции, снижение способности к действию и усиление диссоциативных симптомов (нарушения интеграции сознания и памяти).
Дарья Яушева
клинический психолог

Специалист добавила, что в тяжелых случаях это может обернуться депрессивными состояниями, тревожными расстройствами, а также развитием зависимостей.

Вернуть контакт с реальностью поможет несколько техник. Одна из них – "5–4–3–2–1": нужно сосредоточиться и назвать 5 вещей вокруг, 4 вещи, которые можно потрогать, 3 звука и 2 запаха в помещении, а также назвать 1 вещь, которую можно попробовать на вкус. В момент очередного побега в вымышленный мир эта техника поможет вернуться обратно, отметила психолог.

Также помогают телесные техники, например дыхание "по квадрату": вдох, задержка, выдох, задержка. Каждый этап длится примерно 4 секунды. Кроме того, напряжение и расслабление мышц, а также любая физическая активность хорошо "заземляют", подытожила психолог.

Читайте также


обществоистории

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика