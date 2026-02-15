Эксперт Сулим: синдром "идеальной хозяйки" грозит развитием психосоматических заболеваний

Синдром "идеальной хозяйки" лишает возможности свободно распоряжаться своей жизнью и способен привести к депрессии, предупредили эксперты. Почему возникает зависимость от быта и как от нее избавиться, читайте в материале Москвы 24.

Роль становится маской

Синдром "идеальной хозяйки" – это роль, при которой женщина стремится соответствовать высоким стандартам в управлении домом. От обычной аккуратности он отличается отсутствием гибкости и излишним перфекционизмом, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Синдром может стать своеобразной маской для женщин, которые не чувствуют достаточно внутренней ценности и свободы. Все силы бросаются на уход за домом и его состоянием, при этом на себя внимание не обращается.

Эксперт добавила, что в основе появления этого синдрома лежит неустойчивая самооценка и недостаточное представление о себе: женщина не знает, кто она и какие у нее истинные потребности, желания и сильные стороны.

"Это может происходить от того, что в детстве не поддерживали, либо было зависимое поведение с частой критикой и обесцениванием", – рассказала Сулим.

Также влияют культурные ожидания и гендерные роли, навязанные обществом, которые предполагают, что женщина должна делать фокус на домашней работе. Кроме того, появлению синдрома способствуют воспитание и семья. Например, если мать реализовалась в жизни через роль "идеальной хозяйки", то и девочка может повторять этот сценарий.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии В таком состоянии появляется хроническая тревога, которая при отсутствии внимания к своим потребностям может постепенно привести к депрессии и эмоциональному истощению. Психика не может долго находиться в таком состоянии, организм теряет силы. Постепенно это может привести к появлению психосоматических заболеваний.

Фокусировка на идеальном состоянии дома лишает возможности распоряжаться жизнью и расслабиться, добавила эксперт.

В свою очередь, психолог-сексолог Ирина Гуляева добавила, что при наличии синдрома "идеальной хозяйки" можно говорить о внутренней тревоге, которая снимается через гиперконтроль быта.





Ирина Гуляева психолог-сексолог Синдром "идеальной хозяйки" – это навязчивая потребность все держать под контролем, иначе возникает чувство вины, стыда или ощущение "я плохая". Если женщина не может расслабиться, пока не все идеально, это уже психологический симптом.

Для неуверенных в себе женщин быт становится способом заслужить признание и ощущение собственной значимости, подчеркнула она.

Отдых без "заслуживания"

Хроническая тревожность, раздражительность и одиночество, возникшие из-за синдрома "идеальной хозяйки", со временем могут негативно отразиться не только на состоянии здоровья, но и на отношениях с окружающими, отметила Ирина Гуляева. Однако выходить из этого состояния нужно постепенно, а не ломать систему резко.

Сначала нужно задать себе вопрос: "Что случится, если сегодня будет не идеально?" Затем можно попробовать оставить что-то в доме несовершенным и разрешить себе отдых без "заслуживания".



Ирина Гуляева психолог-сексолог Главное, придерживаться принципа: дом – это пространство для жизни, а не экзамен на идеальность.

Психолог Софья Сулим добавила, что тем, кто замечает у себя синдром "идеальной хозяйки", важно научиться делегировать часть задач другим членам семьи. Нужно определить зоны ответственности свои и остальных домочадцев, не брать на себя контроль за выполнением чужих функций. Важно договориться с близкими, но не с позиции претензий, а предложив организовать быт так, чтобы было комфортно всем.

С появлением свободного времени должна начаться психологическая работа.

"Она заключается в самостоятельном отслеживании своих потребностей, чувств, желаний. Потому что есть другие роли, о которых зависимый от идеального быта человек, может, даже не знает", – пояснила Сулим.



Важно понять, что заставляет прятаться за маской "идеальной хозяйки": выявление этих причин и постепенное избавление от них позволит заметно повысить качество жизни, заключила эксперт.