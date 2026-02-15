Эксперт Сулим: синдром "идеальной хозяйки" грозит развитием психосоматических заболеваний

Синдром "идеальной хозяйки" лишает возможности свободно распоряжаться своей жизнью и способен привести к депрессии, предупредили эксперты. Почему возникает зависимость от быта и как от нее избавиться, читайте в материале Москвы 24.
Роль становится маской
Синдром "идеальной хозяйки" – это роль, при которой женщина стремится соответствовать высоким стандартам в управлении домом. От обычной аккуратности он отличается отсутствием гибкости и излишним перфекционизмом, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.
Эксперт добавила, что в основе появления этого синдрома лежит неустойчивая самооценка и недостаточное представление о себе: женщина не знает, кто она и какие у нее истинные потребности, желания и сильные стороны.
"Это может происходить от того, что в детстве не поддерживали, либо было зависимое поведение с частой критикой и обесцениванием", – рассказала Сулим.
Также влияют культурные ожидания и гендерные роли, навязанные обществом, которые предполагают, что женщина должна делать фокус на домашней работе. Кроме того, появлению синдрома способствуют воспитание и семья. Например, если мать реализовалась в жизни через роль "идеальной хозяйки", то и девочка может повторять этот сценарий.
Фокусировка на идеальном состоянии дома лишает возможности распоряжаться жизнью и расслабиться, добавила эксперт.
В свою очередь, психолог-сексолог Ирина Гуляева добавила, что при наличии синдрома "идеальной хозяйки" можно говорить о внутренней тревоге, которая снимается через гиперконтроль быта.
Для неуверенных в себе женщин быт становится способом заслужить признание и ощущение собственной значимости, подчеркнула она.
Отдых без "заслуживания"
Хроническая тревожность, раздражительность и одиночество, возникшие из-за синдрома "идеальной хозяйки", со временем могут негативно отразиться не только на состоянии здоровья, но и на отношениях с окружающими, отметила Ирина Гуляева. Однако выходить из этого состояния нужно постепенно, а не ломать систему резко.
Сначала нужно задать себе вопрос: "Что случится, если сегодня будет не идеально?" Затем можно попробовать оставить что-то в доме несовершенным и разрешить себе отдых без "заслуживания".
Психолог Софья Сулим добавила, что тем, кто замечает у себя синдром "идеальной хозяйки", важно научиться делегировать часть задач другим членам семьи. Нужно определить зоны ответственности свои и остальных домочадцев, не брать на себя контроль за выполнением чужих функций. Важно договориться с близкими, но не с позиции претензий, а предложив организовать быт так, чтобы было комфортно всем.
С появлением свободного времени должна начаться психологическая работа.
"Она заключается в самостоятельном отслеживании своих потребностей, чувств, желаний. Потому что есть другие роли, о которых зависимый от идеального быта человек, может, даже не знает", – пояснила Сулим.
Важно понять, что заставляет прятаться за маской "идеальной хозяйки": выявление этих причин и постепенное избавление от них позволит заметно повысить качество жизни, заключила эксперт.