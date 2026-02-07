Психолог Суслов: идея сейфтизма опасна полным уходом от реальности

В Сети начал набирать популярность сейфтизм, который изначально обозначал стремление к созданию безопасной среды в Сети, но позже превратился в своеобразное движение. Его последователи ставят чувство защищенности выше контакта с реальностью. К чему это может привести, разбиралась Москва 24.

Собственный виртуальный мир

Сейфтизм – это мировоззренческая установка, в которой психологический комфорт и субъективное чувство безопасности ставятся выше прямого контакта с реальностью, рассказала Москве 24 бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер.

По ее словам, те, кто придерживаются таких идей, фактически существуют внутри своего виртуального мира – искусственно поддерживаемой среды. В этом случае заранее отфильтровывается информация и купируются любые сигналы угрозы.





Елизавета Майер бизнес-психолог, психотерапевт Вокруг этой конструкции формируется фасад благополучия, подменяющий реальную социальную включенность и зрелую устойчивость. Это запрос инфантильной личности на эмоционально стерильную среду, фильтрация информации под личные убеждения, отказ от сложных тем, ожидание адаптации окружающих под индивидуальные границы.

Современная цифровая среда приучила многих к персонализированной реальности: когда от любого негатива или чего-то неприятного можно избавиться нажатием кнопки "выход", отметила эксперт.

"Эти факторы создали извращенную новую культурную норму, в которой избегание давления воспринимается как единственно верный выбор, а способность его выдерживать как насилие над собой", – отметила эксперт.

Кроме того, в случае сейфтизма любой дискомфорт расценивается как угроза.





Елизавета Майер бизнес-психолог, психотерапевт Начинаются убеждения, что жесткая обратная связь – это токсичность и холодность, конкуренция – это агрессия, а риски – безответственность. Избегание становится социально поощряемым поведением, а устойчивость к давлению, проявление силы воспринимаются как отклонение от нормы.

Кроме того, чрезмерный сейфтизм сужает возможность получения опыта, снижает толерантность к риску и делает любую систему уязвимой и хрупкой в кризис, добавила эксперт.

При этом она добавила, что существуют категории людей, которым особенно противопоказано следовать такой концепции. Это – лидеры, предприниматели, топ-менеджеры, инвесторы, политики и руководители сложных систем. Их эффективность основана на способности принимать непопулярные решения, действовать в условиях конфликта интересов и выдерживать давление неопределенности. В свою очередь, "безопасный пузырь" может негативно отразиться на процессе управления и стратегиях.

"Вредное" может оказаться полезным

При этом, по словам медицинского психолога, сексолога, сомнолога Ильи Суслова, сейфтизм изначально "создавался" как благое намерение, позволяющее защитить себя от негатива.





Илья Суслов медицинский психолог, сексолог, сомнолог Но в итоге все переросло в тотальный контроль и грубую реакцию на любое несоответствие представлениям.

В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что сейфтизм – это утопия, так как жить в идеальном и "чистом" информационном мире невозможно. Подобные теории отгораживают от реальности и делают некоторых неприспособленными к жизни.

"Люди имеют право на правду, а правда не всегда приятная, позитивная. Есть и негатив, который все равно случается каждый день в мире", – добавил психолог.

Однако, говоря о тех, кому все-таки стоит в некоторой степени прислушаться к идее сейфтизма, эксперт назвал людей с тревожном типом личности. Поскольку любой негативный инфоповод вызывает у них массу переживаний, фильтрация контента действительно принесет пользу, заключил Суслов.