Москвичи стали реже пользоваться каршерингом. По данным экспертов, объем российского рынка сократился более чем на 17% из-за снижения спроса в столице. Специалисты связывают эту тенденцию с развитием общественного транспорта и такси, а также с ростом стоимости аренды автомобилей.

Пользователи отмечают, что тарифы за последние годы выросли примерно в полтора раза. Эксперты объясняют подорожание ростом затрат на обслуживание автомобилей. Дополнительным фактором стали перебои с мобильным интернетом, из-за которых пользователи не всегда могут разблокировать машину и воспользоваться сервисом.

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