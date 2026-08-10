Жители Путилкова заявили, что грузовики месяцами блокируют местное шоссе

Жители Путилкова пожаловались на грузовики, припаркованные возле жилого комплекса. По словам местных граждан, на шоссе возле домов стоят более десяти фур. Часть машин и прицепов не двигаются месяцами. Они мешают проезду и создают угрозу безопасности. Что находится внутри автомобилей, неизвестно.

Привлечь внимание к проблеме жители пытаются уже не первый раз, но безрезультатно. Юрист Руслан Авдеев рассказал, что в зависимости от ситуации за такую парковку предусмотрены разные штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

