Эксперт призвал усилить контроль за пользователями самокатов

Любой, кто передвигается на электросамокате по дорогам общего пользования, должен иметь водительские права, а само средство – регистрационный номер. Только так можно навести порядок на дорогах, заявил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

По его словам, кикшеринговые сервисы также должны усилить контроль за соблюдением правил пользователями. В частности, речь идет о нарушениях, когда на одном самокате едут двое человек.

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