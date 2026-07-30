Мини-копии автомобилей мировых брендов стали предлагать в соцсетях и на маркетплейсах

Мини-копии автомобилей мировых брендов все активнее расходятся по соцсетям, маркетплейсам и автосалонам. Среди предложений десятки вариантов – от самых простых до хорошо оснащенных моделей с мультимедиа и богатой комплектацией. Снаружи такие машины действительно похожи на оригиналы, только меньше размером.

Разница заметна прежде всего в технических характеристиках. Например, настоящий автомобиль может разгоняться до 210 километров в час, а мини-версия – примерно до 50–80.

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