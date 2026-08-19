Москвовед заявил, что по останкам князя Донского можно составить его портрет

Фрагменты мощей князя Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных и противоаварийных работ. Изучение останков даст ученым возможность получить новые сведения о князе, который жил несколько столетий назад, и составить его антропологический портрет, отметил москвовед Виталий Калашников.

По его словам, исследование может помочь установить возможные причины смерти великого князя, а также получить более полное представление о его жизни, физических особенностях и возможных травмах.

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