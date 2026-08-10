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10 августа, 21:30

Общество

"Московский патруль": жители дома на Чистопрудном бульваре пожаловались на клуб из-за шума

"Московский патруль": жители дома на Чистопрудном бульваре пожаловались на клуб из-за шума

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Жители многоквартирного дома на Чистопрудном бульваре пожаловались на клуб, открывшийся в подвале здания. По их словам, после этого двор превратился в место постоянных вечеринок: посетители пьют и танцуют на улице, оставляя после себя мусор.

На замечания посетители не реагируют. Заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев отметил, что за нарушение тишины и распитие алкоголя в общественном месте накажут не только посетителей, но и организаторов клуба. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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