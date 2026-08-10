В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей для всех желающих. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. По словам Раковой, нужно чтобы не только ученики и их родители, но и все желающие смогли увидеть, какими стали московские школы, познакомиться с их возможностями и почувствовать атмосферу новых образовательных пространств.

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