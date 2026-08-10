10 августа, 11:45Общество
В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей
В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей для всех желающих. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В этом году после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. По словам Раковой, нужно чтобы не только ученики и их родители, но и все желающие смогли увидеть, какими стали московские школы, познакомиться с их возможностями и почувствовать атмосферу новых образовательных пространств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.