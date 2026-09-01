РЖД запустили продажу билетов на электрички за цифровые рубли. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Первый такой билет оформили в Новосибирске. Цифровыми рублями можно расплатиться при покупке билетов всех пригородных перевозчиков в стационарных и переносных кассах, а также в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях и через чат-бот.

Помимо билетов на пригородные поезда, сейчас тестируют оплату цифровым рублем услуг вокзалов сети РЖД. Такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала.

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