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18 августа, 22:30

Транспорт

Беспилотный поезд начнет курсировать на БКЛ к концу года

Беспилотный поезд начнет курсировать на БКЛ к концу года

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Беспилотный поезд начнет курсировать на Большой кольцевой линии к концу года. Все станции БКЛ оснастили радиочастотными метками, которые обеспечивают точную остановку и автоматический контроль местоположения вагонов.

Беспилотный состав самостоятельно разгоняется, тормозит, регулирует скорость и следит за графиком. Система машинного зрения видит препятствия за 200 метров, лидары сканируют пространство на 360 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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