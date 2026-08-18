Беспилотный поезд начнет курсировать на БКЛ к концу года

Беспилотный поезд начнет курсировать на Большой кольцевой линии к концу года. Все станции БКЛ оснастили радиочастотными метками, которые обеспечивают точную остановку и автоматический контроль местоположения вагонов.

Беспилотный состав самостоятельно разгоняется, тормозит, регулирует скорость и следит за графиком. Система машинного зрения видит препятствия за 200 метров, лидары сканируют пространство на 360 градусов.

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