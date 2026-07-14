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Новости

14 июля, 14:00

Город

"Построено в Москве": комплексное развитие территорий

"Построено в Москве": комплексное развитие территорий

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Новая архитектура школ, жилых кварталов и спортивных объектов стала одним из самых заметных трендов в градостроительной политике Москвы. С 2017 года в столице вручают премия за лучшие идеи в области архитектуры и градостроительства.

Как и почему столица меняется и что это дает жителям города? Как бывшие промзоны и пустыри превращаются в современные жилые кварталы с парками, школами и инфраструктурой? И как москвичи могут построить собственный дом в черте города на льготных условиях?

Об этом – в программе "Построено в Москве".

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