Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 09:10

Транспорт

"Новости дня": трамваи стали быстрее ездить в районе станции "Бульвар Рокоссовского"

"Новости дня": трамваи стали быстрее ездить в районе станции "Бульвар Рокоссовского"

"Новости дня": возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" изменили схему движения

Россияне стали активнее искать подержанные авто из-за подорожания новых машин

Из Москвы и Петербурга запустили три новых ж/д маршрута на южные курорты

Поезда МЦД-4 временно будут проезжать станцию Серп и Молот без остановки

Второй вестибюль с длинными эскалаторами появится на станции "Рижская" БКЛ

На станции метро "Парк культуры" временно ограничили вход в часы пик

"Деньги 24": средняя цена нового автомобиля в Москве превысила 4 млн рублей

Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

Вход на станцию метро "Парк культуры" будут закрывать в часы пик

Трамваи возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" теперь едут быстрее в час пик. Там изменилась схема автомобильного движения.

Изменение сразу заметили пассажиры трамваев, которые останавливаются возле метро. Новая схема упростила движение рельсового транспорта.

Скорость движения на этом участке снизили до 40 километров в час. Это сделали ради безопасности пешеходов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика