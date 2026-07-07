"Новости дня": трамваи стали быстрее ездить в районе станции "Бульвар Рокоссовского"

Трамваи возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" теперь едут быстрее в час пик. Там изменилась схема автомобильного движения.

Изменение сразу заметили пассажиры трамваев, которые останавливаются возле метро. Новая схема упростила движение рельсового транспорта.

Скорость движения на этом участке снизили до 40 километров в час. Это сделали ради безопасности пешеходов.

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