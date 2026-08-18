Пассажиры остаются в ожидании вылетов в аэропорту Внуково

Пассажиры остаются в аэропорту Внуково в ожидании вылетов после введения временных ограничений на полеты. Люди проводят время в залах ожидания, некоторые пассажиры спят на полу и на газонах.

Временные ограничения на полеты ранее вводили в трех аэропортах Москвы из за масштабной атаки беспилотников на Московский регион. Сейчас ограничения сняты. Из за них задержали более 200 рейсов.

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