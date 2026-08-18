Столичные водители заметили сильный разброс цен на сетевых и частных АЗС

Столичные водители заметили, что цены на топливо на сетевых и частных АЗС могут существенно отличаться. Разница порой достигает нескольких десятков рублей.

Как объяснила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, у федеральных сетей есть оптовая цена, установленная торговым домом, и средняя цена по региону. Например, дизельное топливо на федеральных сетях в среднем стоит 78–80 рублей за литр. Соответственно, франшизные автозаправочные станции должны устанавливать либо такую цену, либо выше.

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