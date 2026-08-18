Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 07:15

Экономика

Столичные водители заметили сильный разброс цен на сетевых и частных АЗС

Столичные водители заметили сильный разброс цен на сетевых и частных АЗС

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

"Деньги 24": в Москве замедлились темпы возведения новостроек

Пищевой комплекс открылся на Рябиновой улице в Москве

Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности

"Деньги 24": в России вырос спрос на финансовые маркетплейсы

Расходы на сборы ребенка в школу подсчитали в России

"Деньги 24": доля квартир массового сегмента в Москве упала до рекордного минимума

Новак поручил принять допмеры по обеспечению топливом регионов России

Собянин: уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

Столичные водители заметили, что цены на топливо на сетевых и частных АЗС могут существенно отличаться. Разница порой достигает нескольких десятков рублей.

Как объяснила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, у федеральных сетей есть оптовая цена, установленная торговым домом, и средняя цена по региону. Например, дизельное топливо на федеральных сетях в среднем стоит 78–80 рублей за литр. Соответственно, франшизные автозаправочные станции должны устанавливать либо такую цену, либо выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика