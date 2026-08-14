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14 августа, 06:30

Экономика

Вторичный рынок Москвы лидирует по динамике цен

Вторичный рынок Москвы лидирует по динамике цен

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Москвичи заметили оживление на вторичном рынке жилья. Квартиры там дорожают быстрее, чем в новостройках. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что выбор между первичным и вторичным жильем зависит от финансовых возможностей и целей покупателя.

По словам эксперта, новостройка может подойти тем, кто хочет жить в новом доме и может воспользоваться льготной ипотекой. Вторичное жилье выгоднее рассматривать при возможности оплатить квартиру наличными, поскольку оно дешевле и позволяет заселиться сразу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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