Вторичный рынок Москвы лидирует по динамике цен

Москвичи заметили оживление на вторичном рынке жилья. Квартиры там дорожают быстрее, чем в новостройках. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что выбор между первичным и вторичным жильем зависит от финансовых возможностей и целей покупателя.

По словам эксперта, новостройка может подойти тем, кто хочет жить в новом доме и может воспользоваться льготной ипотекой. Вторичное жилье выгоднее рассматривать при возможности оплатить квартиру наличными, поскольку оно дешевле и позволяет заселиться сразу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.