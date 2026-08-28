Автоюрист рассказал, что грозит водителям с плохим зрением за езду без очков

Водителям необходимо носить очки или контактные линзы, если в водительском удостоверении есть соответствующая отметка. Об этом напомнил автоюрист Александр Шумский.

За нарушение водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль при этом могут отправить на спецстоянку.

Чтобы снять ограничение после коррекции зрения, необходимо заново пройти медкомиссию и обновить водительское удостоверение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.