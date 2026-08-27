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27 августа, 11:15

Транспорт

Московские аэропорты корректируют график рейсов из-за ограничений

Московские аэропорты корректируют график рейсов из-за ограничений

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Столичные аэропорты меняют расписание. Во Внуково фиксируются задержки на вылет и прилет. Основная причина связана с ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде аэропортов страны и по маршруту следования.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" также корректируют расписание рейсов. В связи с закрытием аэропортов отложены вылеты и прилеты у авиакомпаний "Победа" и Nordwind. Пассажиров просят заблаговременно проверять статус рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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