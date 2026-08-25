Новый электробус "Е-Ситимакс-9" вмещает 70 пассажиров и имеет 21 посадочное место

В Москве начали тестировать новый электробус среднего класса "Е-Ситимакс-9" производства Павловского автобусного завода. Он вмещает до 70 пассажиров, имеет 21 посадочное место и запас хода до 80 километров.

Первый такой электробус вышел на маршрут № 286, который соединяет ВДНХ и платформу Яуза. В салоне есть низкий пол, климат-контроль, USB-разъемы, места для колясок и велосипедов, а также аппарель для маломобильных пассажиров. Испытания продлятся 9 месяцев, в течение которых машину проверят в разных погодных условиях, а пассажиры смогут оставить отзывы через QR-код в салоне.

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