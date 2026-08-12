12 августа, 18:15Транспорт
Набиуллина предложила проверять ОСАГО через дорожные камеры
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за запуск автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. По ее словам, необходимые изменения в законодательство уже внесены, но технически система пока не заработала.
Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают объем собранных премий, а убыточность этого направления достигает 103%. Автоматический контроль позволит стабилизировать рынок без повышения тарифов.
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