Внеочередной медосмотр введут для водителей Москвы с 1 марта

С 1 марта следующего года столичных водителей начнут отправлять на внеочередной медосмотр. Это коснется автомобилистов, у которых врач выявит признаки заболеваний, несовместимых с управлением транспортом.

На прохождение медосмотра отводится три месяца со дня получения уведомления, право управления сохраняется в полном объеме. В случае отказа водительских прав могут лишить.

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