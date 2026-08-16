16 августа, 13:15Транспорт
Внеочередной медосмотр введут для водителей Москвы с 1 марта
С 1 марта следующего года столичных водителей начнут отправлять на внеочередной медосмотр. Это коснется автомобилистов, у которых врач выявит признаки заболеваний, несовместимых с управлением транспортом.
На прохождение медосмотра отводится три месяца со дня получения уведомления, право управления сохраняется в полном объеме. В случае отказа водительских прав могут лишить.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.