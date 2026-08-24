Сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на вокзалах Москвы

На московских автовокзалах заработал сервис самостоятельной печати багажных бирок. Пассажиры, которые приобретают билеты онлайн, теперь могут не обращаться в кассу для регистрации багажа. В зонах ожидания установлены специальные терминалы.

Достаточно приложить штрихкод электронного билета к сканеру, устройство мгновенно распечатает наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. Бирку нужно закрепить на багаже, перед посадкой сотрудники автовокзала проверят ее наличие.

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