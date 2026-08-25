ГОСТ на электронные дорожные знаки и табло планируют ввести в России

В России планируют ввести ГОСТ на электронные дорожные знаки и табло переменной информации. Новый стандарт должен объединить требования к работе таких устройств.

Анимацию и мерцающие изображения предлагают запретить, а сообщения, не связанные с дорожной обстановкой, не будут размещать на экранах.

Яркость табло планируют регулировать автоматически. Днем информация должна оставаться заметной на солнце, а ночью не должна ослеплять водителей.

Для динамических табло установят расстояние чтения 100 метров в городе и 150 метров за его пределами, для электронных дорожных знаков – 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.