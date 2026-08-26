Во Внуково сообщили о возвращении 14 бортов с запасных аэродромов

Во Внуково вернулись 14 из 16 воздушных судов, которые утром 26 августа были направлены на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Еще 5 рейсов приземлились в Шереметьево и высадили там пассажиров. На данный момент Внуково работает в штатном режиме. При этом часть рейсов отправляется с задержками, однако они не связаны с форс-мажорными обстоятельствами.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверить статус своего рейса и следить за сообщениями авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.