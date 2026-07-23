"Серп и Молот" станет одним из крупнейших транспортных хабов востока Москвы

Строительная готовность нового городского вокзала "Серп и Молот" достигла 95%. Сейчас специалисты укладывают железнодорожные пути и завершают остекление панорамного моста.

В будущем здесь пересекутся 2-й и 4-й Московские центральные диаметры, а пересадка между станциями займет около 2 минут вместо 12. По плану вокзал в обновленном формате заработает в начале осени.

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