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23 июля, 23:00

Транспорт

"Серп и Молот" станет одним из крупнейших транспортных хабов востока Москвы

"Серп и Молот" станет одним из крупнейших транспортных хабов востока Москвы

На станции Рижская D2 отключили валидаторы из-за вандалов

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Строительство нового городского вокзала Серп и Молот завершается в Москве

Строительство столичного вокзала Серп и Молот завершено на 95%

Собянин: более 4 тысяч км за полгода преодолел беспилотный состав метро

Строительная готовность нового городского вокзала "Серп и Молот" достигла 95%. Сейчас специалисты укладывают железнодорожные пути и завершают остекление панорамного моста.

В будущем здесь пересекутся 2-й и 4-й Московские центральные диаметры, а пересадка между станциями займет около 2 минут вместо 12. По плану вокзал в обновленном формате заработает в начале осени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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