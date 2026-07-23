Строительство столичного вокзала Серп и Молот завершено на 95%

Строительство нового московского вокзала Серп и Молот близится к завершению, готовность объекта составляет 95%. Это один из самых масштабных транспортных проектов столицы. Обычную железнодорожную остановку превращают в транспортный хаб, который станет общим вокзалом для МЦД-4 и МЦД-2, а также двух станций метро.

Начальник отдела комплексного развития Центрального транспортного узла Андрей Ковешников сообщил, что ведутся завершающие этапы строительства: работы по устройству земляного полотна и верхнего строения пути, построены вестибюль конкорса и две платформы.

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