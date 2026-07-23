23 июля, 07:15Транспорт
Инспекторы ГАИ проведут рейд в отношении водителей электросамокатов
Инспекторы ГАИ устроят рейд против нарушителей на электросамокатах. Они проверят соблюдение правил дорожного движения и напомнят, что при пересечении проезжей части необходимо сходить со средства передвижения.
Особое внимание уделят детям и подросткам, поскольку именно их поездки часто становятся причиной опасных ситуаций. В ГАИ подчеркнули, что такие мероприятия носят прежде всего профилактический характер.
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