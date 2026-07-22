Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят за МКАД

Арбатско-Покровскую линию метро продлят до района Восточный, который находится за МКАД. Продление ветки поможет разгрузить Щелковское шоссе.

По словам директора Центра исследований "Умного города" Константина Трофименко, новая станция будет востребована не только жителями Восточного, но и хлынувшим сюда потоком пассажиров из Балашихи и других населенных пунктов вдоль Щелковского направления.

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