В Москве прошел фестиваль "Бибип-Бибоп"

В Москве прошел фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-Бибоп", объединивший любителей классических машин и джазовой музыки. Гости увидели около 100 автомобилей из коллекции Музея транспорта Москвы и автоклубов, а также посетили лекции, экскурсии и интеллектуальные квизы.

Главным событием программы стало ралли на исторических автомобилях, участники которого соревновались не в скорости, а в точности прохождения маршрута. Также на фестивале впервые показали спортивные автомобили марки "Москвич", созданные по канонам автоспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.