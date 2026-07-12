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12 июля, 22:15

Транспорт

В Москве прошел фестиваль "Бибип-Бибоп"

В Москве прошел фестиваль "Бибип-Бибоп"

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В Москве прошел фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-Бибоп", объединивший любителей классических машин и джазовой музыки. Гости увидели около 100 автомобилей из коллекции Музея транспорта Москвы и автоклубов, а также посетили лекции, экскурсии и интеллектуальные квизы.

Главным событием программы стало ралли на исторических автомобилях, участники которого соревновались не в скорости, а в точности прохождения маршрута. Также на фестивале впервые показали спортивные автомобили марки "Москвич", созданные по канонам автоспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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