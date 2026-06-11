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11 июня, 12:45

Экономика

Новые станции метро повысят стоимость жилья в Москве

Новые станции метро повысят стоимость жилья в Москве

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Когда метро приходит в новые районы столицы, цены на жилье там, как правило, начинают расти. Основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что есть несколько волн изменения цен на жилье в районе, куда придет метро.

Первая волна роста начинается после объявления о строительстве станции и сроках реализации проекта. Во время проектирования и строительства стоимость жилья продолжает увеличиваться. После ввода станции метро в эксплуатацию цены растут еще сильнее.

В целом после открытия станции повышение стоимости квадратного метра может составить от 15 до 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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