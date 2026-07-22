Сергей Собянин поздравил защитников неба Москвы с памятной датой в своем личном блоге. Мэр отметил, что уже более 4 лет киевский режим проверяет на прочность Москву, но несмотря на все усилия, не смог навязать свои правила игры.

Работники предприятий и конструкторских бюро активно наращивают выпуск средств ПВО. Строители и работники городских служб возводят защитные сооружения. Программисты решают задачу автоматизированного выявления и подавления вражеских беспилотников.

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