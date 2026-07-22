Авиаэксперт объяснил причину ограничения высоты полетов в Московском авиаузле

Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в Московской зоне диспетчерского управления до 4 900 метров. Как пояснил авиационный эксперт, главред портала Avia.ru Роман Гусаров, на пассажиров это изменение практически не повлияет.

По словам эксперта, такие меры связаны с вопросами безопасности. Чем ниже находится самолет, тем быстрее он может перейти к посадке в случае необходимости, например при введении плана "Ковер". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.