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22 июля, 12:15

Транспорт

Авиаэксперт объяснил причину ограничения высоты полетов в Московском авиаузле

Авиаэксперт объяснил причину ограничения высоты полетов в Московском авиаузле

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Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в Московской зоне диспетчерского управления до 4 900 метров. Как пояснил авиационный эксперт, главред портала Avia.ru Роман Гусаров, на пассажиров это изменение практически не повлияет.

По словам эксперта, такие меры связаны с вопросами безопасности. Чем ниже находится самолет, тем быстрее он может перейти к посадке в случае необходимости, например при введении плана "Ковер". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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