19 июля, 23:45Общество
В ЖК "Новое Тушино" произошла попытка силового захвата паркинга
В жилом комплексе "Новое Тушино" в Красногорске неизвестные попытались силой захватить парковку. Дождавшись пересменки охраны, злоумышленники принесли инструменты для вскрытия замков и попытались занять пост охраны.
Однако один из охранников дал отпор, в результате чего злоумышленники покинули паркинг. Действующая управляющая компания о готовящемся захвате парковки ничего не знала, документов на управление паркингом мужчины не предъявили.
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