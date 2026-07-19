В ЖК "Новое Тушино" произошла попытка силового захвата паркинга

В жилом комплексе "Новое Тушино" в Красногорске неизвестные попытались силой захватить парковку. Дождавшись пересменки охраны, злоумышленники принесли инструменты для вскрытия замков и попытались занять пост охраны.

Однако один из охранников дал отпор, в результате чего злоумышленники покинули паркинг. Действующая управляющая компания о готовящемся захвате парковки ничего не знала, документов на управление паркингом мужчины не предъявили.

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